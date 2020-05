Tokios Müllmänner fürchten Corona-Ansteckung

Es komme aber immer wieder vor, dass die Müllsackerl nicht richtig verschlossen wurden und gebrauchte Schutzmasken und Taschentücher herumliegen, was Sorge vor einer Ansteckung der Müllmänner bereite. In Japan wird der Hausmüll am Abholtag in Sackerln unter Netzen oder in Drahtverhauen gesammelt und nicht in Mülltonnen.