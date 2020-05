2300 Milizsoldaten in den Covid-Einsatz gestartet

Neben den 2300 Milizsoldaten rückten außerdem österreichweit 1500 Grundwehrdiener in die Kasernen ein. Als Erstes mussten sie gleich am Eingang ihre Hände desinfizieren und bekamen eine Mund-Nasen-Maske im Tarndesign. Hotspot in Wien war die Maria-Theresien-Kaserne, wo zwei Milizkompanien mit 300 Soldaten sowie 230 Rekruten einrückten.