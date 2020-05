Maresic: Sturms Millionen-Export hatte Gänsehaut

Seine Familie und die Freundin daheim in Graz hat Sturms „Millionen-Export“, der dem Sechsten der Ligue 1 an die 1,5 Millionen Euro wert gewesen sein soll, schon lange nicht gesehen. „Aber meine Eltern waren vor Beginn der Einschränkungen bei mir in Frankreich, sind dann geblieben. Sonst hätte ich diese Zeit nicht so gut gemeistert“, grinst der 20-jährige Innenverteidiger, der just im letzten Ligue-1-Spiel vor dem Liga-Stopp gegen Stade Brest (1:0) eine starke Premiere hinknallte. „Es war wichtig, dass ich auch mir selbst gezeigt habe, dass ich mithalten kann."