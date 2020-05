Keine neuen Corona-Erkrankungen in Salzburg

Auch in Oberösterreich gehen die Infektionen weiter zurück: Die Zahl der aktuellen Fälle sank am Samstag (Stand: 13 Uhr) auf 97 Personen und lag damit erstmals seit Langem im zweistelligen Bereich. Am Freitag hatte es noch 110 aktuell erkrankte Personen in Oberösterreich gegeben.