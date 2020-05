Boom bei Rückzugsorten

Im Gegensatz zum Burgenland ist hierzulande nur die touristische Nutzung der Mobilheime verboten. „Wir können und wollen keine Gebäude sperren, die uns gar nicht gehören“, erklärt Markus Weissenböck. Er betreibt seit knapp vier Jahrzehnten das Auwerk-Camping in Hainfeld im Bezirk Lilienfeld. Auf mehr als 60.000 Quadratmeter stehen dort rund 70 im Schnitt 30 Quadratmeter große Mobilheime auf kleinen Parzellen. Die Meisten befinden sich in Privatbesitz, einige von ihnen dienen sogar als Hauptwohnsitz. Und sie erfreuen sich gerade in der aktuellen Zeit als Rückzugsort großer Beliebtheit. „Aufgrund der tollen Infrastruktur und der Lage inmitten der Natur sind aktuell vor allem viele Wiener hier, um aus der Großstadt raus zu kommen und hier im Homeoffice zu arbeiten“, erklärt Weissenböck im Gespräch mit der „Krone“.