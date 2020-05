Wiener Pensionistenheime öffnen „Plauder-Platzl“

Die Begegnungsstätten werden vor allem im Aufenthaltsbereich beim Foyer zu finden sein, also an jenen Orten, die auch vor den Virusmaßnahmen als Treffpunkte fungierten. Die Situation werde jedoch den aktuellen Erfordernissen angepasst, erläuterte Gabriele Graumann, die Geschäftsführerin des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser. Besonders wichtig sei dabei der Abstand zwischen den Tischen. Plexiglasscheiben wird es jedoch nicht geben, denn: Auch Berührungen, also vor allem das Streicheln der Hände, sollen möglich sein.