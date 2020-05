„Schulen schließen bei Infektionsanstieg wieder“

Am Montag kehren Maturanten und andere Abschlussklassen zurück. Zwei Wochen später, nämlich am 18. Mai, folgen die Volks- und Unterstufenschüler, weitere zwei Wochen später, am 3. Juni, der Rest. Doch nicht alle sehen in der stufenweisen Wiederöffnung einen sinnvollen Kompromiss. So erwarten sich die SPÖ-Lehrervertreter „gewaltige Probleme“ bei der Betreuung. Zuvor hatten bereits die AHS-Direktoren davor gewarnt, unter den vorhandenen Rahmenbedingungen nicht für die Sicherheit von Schülern und Lehrern garantieren zu können.