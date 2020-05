Studie: Kinder genauso ansteckend wie Erwachsene

Proben von 3700 Infizierten analysiert

Das Team um Drosten hat im Rahmen seiner Studie nun in Proben von 3712 Infizierten, die zwischen Jänner und 26. April in einem Berliner Testzentrum untersucht wurden, die jeweilige Menge an SARS-CoV-2-Viren bestimmt. Sie fanden keinen Unterschied in der Viruslast zwischen verschiedenen Altersgruppen.