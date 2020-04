Heimische Lehrer mit Sorgen vor dem Schulstart

Am Montag kehren die ersten Schüler in die Schulen zurück. Die „Krone“ hat vor Schulstart mit Lehrern gesprochen, die offene Fragen und auch Sorgen haben. Sieben Wochen nach Schließung der Schulen geht es am Montag wieder mit dem Unterricht los. An diesem Tag kehren Maturanten und andere Abschlussklassen zurück. Zwei Wochen später, nämlich am 18. Mai, folgen die Volks- und Unterstufenschüler, weitere zwei Wochen später, am 3. Juni, der Rest.