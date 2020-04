Experte: „Ein kluger und vernünftiger Kompromiss“

Eine Öffnung aller Schulen erst im September, wie das eine Mehrheit in der „Krone“-Umfrage forderte (siehe Grafik), wäre für viele Eltern, vor allem Alleinerziehende und voll Berufstätige, schwer zumutbar gewesen. Denn für Familien ist es eine große Entlastung, wenn die Volksschulen und die Mittelstufen ab Mitte Mai wieder Unterricht anbieten. Auch wenn es erstmal im „Schichtbetrieb“ zurück an die Schulen geht. In den Volksschulen erweist sich das Distance Learning als am schwersten umsetzbar, und Volksschullehrer sind dort unersetzbar.