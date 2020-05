Corona-Spendensammler feiert 100. Geburtstag

Chartsturm mit „You‘ll Never Walk Alone“

Vergangene Woche war Moore, der inzwischen vom Captain ehrenhalber zum Colonel befördert wurde, sogar mit seiner eigenen Version der Fußball-Hymne „You‘ll Never Walk Alone“ an die Spitze der Charts in Großbritannien gestürmt. Den Song nahm er gemeinsam mit dem britischen Sänger und Schauspieler Michael Ball und einem Chor des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS auf. „Was für wundervolle Neuigkeiten“, sagte Moore der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, als er von seinem Erfolg erfuhr. „Meine Enkelkinder können nicht glauben, dass ich die Charts anführe!“