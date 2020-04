Lenker war nach Unfall in Klein-Lkw eingesperrt

Gegen 16.51 Uhr lenkte ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt seinen unbeladenen Klein-Lkw auf der Josef-Sablatnig Straße in Fahrtrichtung Osten. Bei der dortigen Überführung der St. Veiter Straße brach das Heck seines Fahrzeuges - vermutlich wegen der regennassen Fahrbahn - in einer Rechtskurve aus.

Der Klein-Lkw durchbrach den am rechten Fahrbahnrand angebrachten Maschendrahtzaun und stürzte rund sieben Meter über eine Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, bis es auf einem Betriebsgelände zum Stillstand kam und seitlich liegen blieb.