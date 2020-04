16 Kinder starben 2019 im Straßenverkehr

Die meisten Verkehrstoten in NÖ, OÖ und der Steiermark

Bezogen auf die Bundesländerverteilung kamen 2019 in den drei, abgesehen von Wien, bevölkerungsreichsten Ländern Niederösterreich (101 Tote), Oberösterreich (87) und Steiermark (72) die meisten Menschen im Verkehrsgeschehen ums Leben. Den stärksten Anstieg gab es im Burgenland mit einem Plus von 146 Prozent auf 32 Todesfälle.