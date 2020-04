Corona: Drei weitere infizierte Steirer verstorben

Hier finden Sie die aktuellen Entwicklungen und Neuigkeiten rund um die Covid-19-Krise ++ Drei weitere Tote am Mittwoch ++ Ab Mai gibt es wieder Meister- und Lehrabschlussprüfungen ++ Im Murpark sperren alle Geschäfte auf ++ Der Sonderbetrieb in den Sozialeinrichtungen dauert noch bis Ende Mai ++ Am Mittwoch gab es nur fünf neue Infektionen in der Steiermark ++ 1155 Personen gelten als genesen ++ Arbeiterkammer startet mit persönlichen Beratungen ++ Gratis-Masken für Maturanten ++ Gratis-Eintritt für Brucker Freibad gefordert ++ 428 Miliz-Soldaten rücken am Montag ein ++ In Graz gibt es noch länger keine Geschworenenprozesse ++