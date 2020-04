Hoteliers im Würgegriff von Buchungsportalen

Auch Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, übt daran Kritik: „Während Betriebe dem Gast in der Regel — schließlich ist weder ein Storno möglich noch hat der Gast eine Schuld daran, dass er nicht kommen kann — einen Gutschein anbieten, storniert Booking.com die Reise und entzieht dem Hotel damit ausgerechnet in Zeiten größter Not dringend benötigte liquide Mittel, mit denen etwa Löhne oder Sozialversicherungsbeiträge finanziert hätten werden können.“ Für die Vorauszahlungen verlange Booking.com zusätzlich zu hohe Gebühren.