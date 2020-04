„Haben Geschwurbel der Regierung schon so satt!“

„Krone“-Kolumnist rechnet ab: PR ausgezeichnet, Inhalt katastrophal

Der für seine spitzen Kolumnen in der Kronen Zeitung bekannte Rechtsanwalt Tassilo Wallentin fällt ein vernichtendes Urteil: Die Arbeit der Bundesregierung sei vom „PR-Standpunkt her ausgezechnet, vom Inhalt her katastrophal“. Er glaubt, dass die gefällten Verordnungen „vor dem Verfassungsgerichtshof reihenweise fallen werden“ und es eine Prozesslawine geben werde. Ein Modell, das auf Selbstverantwortung setzt, hätte er „für grundsätzlich besser“ befunden. „Ich muss mich fragen, was der Plan der Regierung war“, so Wallentin.