So tragen Sie die Mund-Nasen-Schutzmaske richtig

„Es sind schon Gefahren dabei, deren man sich nicht bewusst ist, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat“, erklärt Birgit Willinger. Die Leiterin der Abteilung für klinische Mikrobiologie am AKH hat zum Beispiel schon in den vergangenen Tagen beobachtet, wie Leute die Masken zwischendurch wie eine Halskrause tragen. „Dadurch kann es auch nach innen kontaminiert werden.“ Die Vorsitzende der ÖGHMP (Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmdizin) spricht von einer nötigen Schulung für die großteils unkundigen Masken-Nutzer. „Es ist nicht so, dass ich mir das jetzt aufsetze und mir kann nichts passieren“, erläutert Willinger.