Handgranaten-Fund bei Erkundungstour in Höhle

Auf ihrer Entdeckungstour in einer Höhle in Viktorsberg in Vorarlberg haben zwei Brüder einen überraschenden Fund gemacht: So entdeckten die Burschen einen Gegenstand, der sich - zurück an der Oberfläche - als Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg herausstellte, wenngleich bereits stark oxidiert. Das Kriegsrelikt wurde von Fachkräften abgeholt, die Höhle aufgrund von Absturzgefahr dauerhaft verschlossen.