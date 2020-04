Blümel: "Werden auf EU-Ebene mehr Geld brauchen

Forderung nach mehr Unterstützung durch EU

Blümel wiederholte zudem die Forderung, dass aus dem geplanten EU-Wiederaufbaufonds Kredite und keine Subventionen vergeben werden sollten - für diesen Fonds ist ein Umfang von über einer Billion Euro im Gespräch. Dass die EU bisher schnell in der Krise gehandelt habe, stellte Blümel in Abrede: „Wir wollten zu Beginn der Krise unseren Betrieben nach dem Schweizer Modell helfen, also zu 100 Prozent vom Staat garantierte Kredite ausgeben. Über Wochen sind wir damit in Brüssel auf taube Ohren gestoßen", beklagte der Finanzminister.