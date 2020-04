Die weißen Riesen vor dem Krankenhaus

Ja. Unsere geplante Ausstellung über Beauty im vorarlberg museum, die am 26. Juni in Bregenz eröffnet werden soll oder sollte, wackelt derzeit noch. Eine Ausstellung in Düsseldorf ist abgesagt, eine in Hamburg frühzeitig geschlossen worden. Meine Vorträge in aller Welt finden derzeit natürlich nicht statt oder wurden verschoben. Das sind aber alles - vor allem im Vergleich - wirklich sehr kleine Probleme!