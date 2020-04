Autofahrerin meldete Brandalarm bei Haus mit Hupe

Am Montag gegen 02.10 Uhr in der Früh entdeckte eine Autolenkerin bei einem Einfamilienhaus in Leogang, dass der Grillstand im Garten brannte. Sofort drückte sie auf die Hupe, um die Hausbewohner aufzuwecken und über das Feuer zu alarmieren. Ein Notruf bei der Feuerwehr ging daraufhin bei der Feuerwehr ein. Währenddessen griff die Familie selbst zum Feuerlöscher und versuchte den Brand selbst zu löschen. Die Feuerwehr Leogang führte die restlichen Löschmaßnahmen durch. Der aus Holz errichtete Grillunterstand und ein daneben befindlicher Holzzaun wurden zur Gänze und die Verglasung des angrenzenden Wintergartens teilweise beschädigt.