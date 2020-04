Soldaten kämpften um Leben von Unfallopfer (53)

Soldaten am Heimweg von Wachablöse

Um 19.20 fuhren die Bundesheerler nach der Wachablöse in Schöneben – wo sie gerade die Grenze zu Tschechien bewachen – an der Unfallstelle vorbei. „Wir haben den Lieferbus gesehen, er war zwischen Bäumen eingekeilt. Sofort sind wir zu dem Mann, der noch im Auto war, gelaufen. Leider hat er nicht auf uns reagiert. Dann haben wir ihn auf die Straße getragen. Er hatte keine Atmung“, erzählt Berufssoldat Patrick G. von den bangen Momenten.