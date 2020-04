Tritscher sagt dem Spitzensport Adieu

Sein Weltcupdebüt feierte er im März 2010, insgesamt bestritt er in diesem 134 Rennen. Zweimal durfte er an Olympischen Spielen teilnehmen, zudem war er bei fünf Weltmeisterschaften am Start, darunter im Vorjahr bei den Heim-Titelkämpfen in Seefeld. Seine besten Platzierungen bei Großereignissen waren ein sechster Rang bei der WM 2015 in Falun über 15 Kilometer Freistil sowie Platz sieben im Teamsprint der WM 2013 in Val di Fiemme.