Museen: Die Leere kommt einfach billiger

Kunstunis bieten Expertise an

Ihre Expertise beim Hochfahren des Kultursektors bieten auch die sechs österreichischen Kunstuniversitäten an. Die Rektorinnen und Rektoren zeigen sich in einer Aussendung besorgt, dass die aktuellen Entwicklungen „den gesamten Bereich nachhaltig zu beschädigen und Kulturschaffende in existenzielle Not zu stürzen drohen.“ Sie reihen sich damit auch in die Reihe der Kritiker ein, die „die gesamte Bundesregierung dringend aufrufen, den Kunst- und Kultursektor mit der gleichen Sorgfalt zu behandeln wie die übrigen gesellschaftlichen Teilbereiche“.