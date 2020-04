Einbrecherkönig sitzt endlich hinter Gittern

Wieder ein Fahndungserfolg für die Polizei: In Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch in Tulln im vergangenen Sommer wurde nun ein 42-jähriger Ukrainer den heimischen Behörden übergeben. Der Beschuldigte, gegen den laut Polizei seit Jänner eine EU-Festnahmeanordnung bestand, wurde im Februar an der ukrainisch-slowakischen Grenze festgenommen. Ihm wurden zehn Coups in mehreren Bundesländern zur Last gelegt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 120.000 Euro. Bei der Beute handelte es sich um Bargeld und Schmuck.