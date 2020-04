Pfleger aus Rumänien haben nun freie Fahrt

Wegen der Notstandsverordnung in ihrer Heimat konnten, wie berichtet, Pfleger aus Rumänien nicht ins Burgenland geholt werden. Der Flug am 15. April ist ausgefallen. Jetzt wurde eine Lösung gefunden. Laut Ankündigung der Bundesregierung ist die Aus- und Einreise von rumänischen Betreuern per Zug aufgrund einer Sondergenehmigung Anfang Mai möglich. Die Abwicklung weiterer organisatorischer Maßnahmen erfolgt mit der burgenländischen Wirtschaftskammer.