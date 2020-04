Infektionsherd bei Paris noch längst keine „Herde“

Die erhoffte Herdenimmunität gegen das neuartige Coronavirus liegt in Frankreich offenbar noch in weiter Ferne. Pariser Forscher untersuchten 661 Lehrer und Schüler eines besonders betroffenen Gymnasiums in Crepy-en-Valois nordöstlich der Hauptstadt sowie deren Familien. Ergebnis: Nur 26 Prozent haben Antikörper entwickelt, wie es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie heißt. Das reicht den Forschern zufolge bei Weitem nicht aus, um eine Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen zuzulassen.