Wiener Linien exekutieren nun Masken-Verstöße

Diese Maßnahme sei deswegen wichtig, da die Wiener Linien davon ausgehen, dass mit den Lockerungen auch die Zahl der Öffi-Nutzer wieder steigen wird. Dann sei der empfohlene Abstand zwischen den einzelnen Menschen in den Fahrzeugen nicht mehr einzuhalten: „Spätestens wenn die Schulen wieder aufmachen, gibt es ein Problem. Das ist dann einfach nicht durchführbar. Man hat keinen Meter Abstand, wenn man im Bus oder in der U-Bahn in der Rush-Hour fährt.“ Deswegen sei das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes so wichtig. Gültig ist die Regelung übrigens in der U-Bahn-Station ab dem Entwerter.