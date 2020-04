Corona-Krise überschattet Fastenmonat Ramadan

Gesundheit der Gläubigen im Vordergrund

Auch in westlichen Ländern, in denen muslimische Minderheiten leben, gelten in Einklang mit den von den jeweiligen Regierungen verfügten Maßnahmen Einschränkungen. Die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich (IGGÖ) rief dazu auf, weiter in den eigenen vier Wänden zu beten. Die Moscheen blieben auch im Ramadan geschlossen, mögliche Lockerungen werden mit anderen Religionsgemeinschaften abgestimmt. IGGÖ-Präsident Ümit Vural erklärte am Wochenende, dass die Gesundheit der Gläubigen im Vordergrund stehe. Künftig könnte etwa mit eigenen Teppichen, Schutzmasken und Sicherheitsabstand in Moscheen gebetet werden.