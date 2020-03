IGGÖ setzt nun Gottesdienste in Moscheen aus

Wiener Spitäler „unsere wertvollste Struktur“

Die Stadt Wien hat inzwischen Maßnahmen bekannt gegeben, um die städtische Spitalsinfrastruktur besonders zu schützen. So soll unter anderem der Lehr- und Unterrichtsbetrieb inklusive des Universitätsbetriebs in den Krankenhäusern „massiv reduziert“ werden, sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Die Wiener Spitäler seien in der Coronavirus-Krise „unsere wertvollste Struktur“, diese gelte es zu beschützen, so der Ressortchef.