Sitzenbleiben: Sonderregelung für Berufsschulen

An Berufsschulen wird es heuer eine Sonderregelung für das Aufsteigen in die nächste Klasse geben. Wenn aufgrund der Corona-Pandemie eine Beurteilung von Schülern in manchen Pflichtgegenständen nicht möglich ist, kann die Klassenkonferenz die Betroffenen aufgrund der Leistung in den anderen Fächern trotzdem aufsteigen lassen, heißt es in einer von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erlassenen Verordnung.