Politiker in Oberösterreich spenden ebenfalls Lohn

Viele Zeichen des Miteinanders

Auf Landesebene ging FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner voran, spendet ein Monatsgehalt an den Verein „Zwei Hände“, der sich für schwerkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Kurz danach folgte LH Thomas Stelzer mit der Ansage: „Im ÖVP-Regierungsteam werden wir je ein Netto-Monatsgehalt an eine soziale Organisation spenden. Das ist für uns ein Signal des Miteinanders und der Solidarität in dieser herausfordernden Zeit.“ Stelzer wollte diese Vorgehensweise auch bei einer Videokonferenz der Regierungsmitglieder, Landtagspräsidenten und Klubobleute thematisieren. Zuvor outete sich der grüne Landesrat Stefan Kaineder schon als Spender.