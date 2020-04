Hitzköpfe gingen vor McDonald‘s aufeinander los

Am Montag gegen 12 Uhr kam es am Parkplatz des Fast-Food-Restaurants in Wels zwischen dem 24-Jährigen aus dem Bezirk Eferding und dem Welser (47) zu einer Auseinandersetzung. Als die Polizisten eintrafen, schlug der 24-Jährige seinem älteren Kontrahenten mit der Hand so stark auf den Hinterkopf, dass dieser zu Boden fiel.