McDonald‘s: Der Hunger war groß, die Schlange lang

Ähnliche Szenen in Brunn am Gebirge in Niederösterreich: Die Wartenden hätten teils massive Verkehrsbehinderungen verursacht, u.a. habe der Autobus nicht mehr passieren können, hieß es seitens der Polizei gegenüber der „Krone“. Ärgerlich: Mehrmals musst die Exekutive mit Anzeigen drohen, ehe die Lenker den Weg freimachten. Und auch am Standort Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling musste am Montagnachmittag ein Polizist den Verkehr regeln.