Besuchsverbot im Altersheim: Lockerung in Aussicht

In Österreichs Seniorenheimen gilt wegen der Corona-Krise seit rund sechs Wochen Besuchsverbot. Der Ruf von Angehörigen und Bewohnern nach Lockerungen wird immer lauter, sie wünschen sich, wieder in persönlichen Kontakt treten zu dürfen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte deshalb am Montagabend nach einer Videokonferenz mit den Solzialreferenten aller Bundesländer an, in den kommenden Tagen „Empfehlungen erarbeiten zu lassen“.