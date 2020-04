„Die Tests dauern zu lange“

Weitere Covid-Fälle in Seniorenhäusern

Abgeschlossen sind bereits die Test in den Seniorenhäusern in Lofer und Anif, in denen es schon zuvor Corona-Fälle gegeben hat. Das Ergebnis: In Lofer gibt es drei weitere Covid-Fälle und in Anif sind vier Bewohner positiv getestet worden. Am Montag werden Abstriche in den Häusern in Bergheim und in Uttendorf durchgeführt.