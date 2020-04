Kommen die Tests doch schneller?

Fünf Wochen für die gesamten Corona-Testungen in den Seniorenwohnhäusern dauern Anja Hagenauer (SPÖ) viel zu lange. Sie hat bereits sämtliche Ergebnisse für Ende April anstatt Mitte Mai gefordert. „Es herrscht in den Häusern bei allen Beteiligten großen Angst.“ In Tirol und der Steiermark wird laut der Stadträtin bereits gegen Führungspersonal wegen fahrlässiger Tötung ermittelt - die Verunsicherung ist daher extrem groß. Von Gesundheitsreferenten Christian Stöckl (ÖVP) habe sie erfahren, dass die Tests eventuell doch schneller kommen könnten. „Aber eigentlich ist Heinrich Schellhorn (Grüne) dafür zuständig und da höre ich gar nichts. Er muss endlich aus seiner Lethargie aufwachen“, sagt Hagenauer. Wenn man Testkits bekommen würde, könnte man die Test problemlos und schnell selber durchführen und in die Labore bringen. „Wenn nicht genug Tests vorhanden sind, muss man dies aber auch sagen.“