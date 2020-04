Grazer Schauspieler versucht sich als Pop-Star

Der in Graz lebende, vielfach in Wien arbeitende und aus Kärnten stammende Schauspieler und Regisseur, der auch Autor der derzeit in der „Krone“ zu lesenden Entdeckungsreise von Martin und Adler Rod Elbahn ist, hat schon vor drei Jahren einen seiner Texte vom Schauspieler und Musiker Michael Stark - dessen Stimme beispielsweise aus der Merkur-Werbung bekannt ist - vertonen lassen.