Eier als Dank für das laute Georgiglück

Hörner und Glocken

Am 24. April wird dem heiligen Georg gedacht. Schon am Vorabend treffen sich die Georgijäger beim Feuer, knien nieder und beten ein „Vater unser“. Danach sind sie nicht mehr zu überhören: Sie blasen in ihre Hörner und lärmen mit den Kuhglocken, während sie von Haus zu Haus ziehen.