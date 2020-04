Ärzte: Notwendige Impfungen nicht vernachlässigen

„Wir waren immer der Meinung, dass auch in Covid-Zeiten auf die Basisimpfungen nicht vergessen werden darf“, betonte Rudolf Schmitzberger, Leiter des Referat für Impfangelegenheiten der Ärztekammer. Es sei ein „massives Problem“, sollten in Pandemie-Zeiten Impfungen vernachlässigt werden. So sei die Ausbreitung der Masern durch fehlende Impfungen schon in der Vergangenheit ein Problem gewesen. Dies sei aktuell auch im vom Corona-Ausbruch stark betroffenen Italien sichtbar.