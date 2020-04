Pandemie zeigt, wie wichtig Impfen ist

108 FSME-Erkrankungen 2019, 21 davon in Tirol

Wie wichtig Impfungen sind, wird auch bei einem Blick auf die Vorjahreszahlen von FSME-Erkrankungen klar. Laut Zentrum für Virologie in Wien erkrankten 2019 108 Menschen österreichweit an FSME, in Tirol infizierten sich aber alleine 21 Personen.