Ordinationsbetrieb soll wieder hochgefahren werden

Der Betrieb in den heimischen Ordinationen soll in den kommenden Tagen wieder hochgefahren werden. Nachdem Arztpraxen zuletzt wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nur in Notfällen aufgesucht werden durften, „sollen etwa Kontroll- und Routineuntersuchungen nachgeholt werden“, teilte die Ärztekammer (ÖÄK) am Mittwoch mit. Details werden am Donnerstag bekannt gegeben.