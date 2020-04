KW 16 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Enter Shikari - Nothing Is True And Everything Is Possible

Die Briten von Enter Shikari waren schon immer eine Band, die eigentlich nicht zu fassen ist. Im Punk und DIY-Alternative verwurzelt begann man mit Post-Hardcore, integrierte zunehmend Elektronik und Pop und ist mittlerweile so selbst- und eigenständig wie es viele andere gerne sein würden. Frontmann Rou Reynolds ist mit seinem vielseitigen Gesang (Falsett, Rap, Growls) ein staunenswertes Absurdum für sich, doch auf „Nothing Is True And Everything Is Possible“ haben sich die überzeugten Klimaschützer und Weltenretter noch einmal selbst übertroffen. Hier überlagern sich 80er-Synthies und partielle Hardcore-Eruptionen. Geschmeidiger Pop mit Horrorzirkus-Klängen und eine krude Auffassung von technoid angehauchter Klassik, die sich auch mal gen Balkan-Sounds bewegt. Das Alles wird textlich tiefenphilosophisch und in fast schon obskur komischer Weltuntergangsstimmung vorgetragen. Entweder haben Enter Shikari nun den Verstand verloren, oder aber wirklich ihre eigene, nicht erreichbare Nische gefunden. 7,5/10 Kronen