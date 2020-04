Nora Tschirner musste wegen Depressionen in Klinik

Nora Tschirner hat jetzt ganz offen über ihren Kampf gegen ihre Depressionen gesprochen. Die Schauspielerin gab im Podcast „Hotel Quarantäne“ Einblicke in die dunkelste Zeit in ihrem Leben. An einem gewissen Zeitpunkt sei sie mental am Ende gewesen, habe sich sogar in einer Klinik behandeln lassen müssen, gestand die 38-Jährige.