Das Drama um die Sommerfestspiele

In der Direktion will man nach einer Absage an einer Alternative festhalten. Rabl-Stadler sagte am Dienstag: „Egal wie, irgendein großes Zeichen werden wir heuer setzen.“ Sie sprach von einer möglichen „konzentrierten Form“ des Festivals. Diese könnte für August geplant sein. Die „richtige“ Jubiläumsausgabe würde dann 2021 gefeiert. Klar ist auch: Sagt die Regierung ab und nicht die Direktion, haften die Festspiele nicht für freie Verträge. Denn: „Höhere Gewalt liegt vor, wenn nicht voraussehbare und mit normalen Mitteln nicht abwendbare Ereignisse eintreten“, sagt Rechtsprofessor Sebastian Schmid von der Uni Salzburg dazu.