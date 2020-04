Abgängige Demenzkranke wurde unverletzt gefunden

Handypeilung brachte Erfolg

Eine örtliche Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg und die Dunkelheit brach herein. Eine Handypeilung ergab, dass das Handy der Frau beim Sender im Bereich der Autobahnmeisterei Wels eingeloggt war. Die eingesetzten Streifen verlegten die Suche in diesen Bereich und konnten die Abgängige um 21:00 Uhr im Bereich Gunskirchen unverletzt auffinden. Sie wurde ihrem Gatten übergeben, der sie nach Hause brachte. Neben sieben Polizei- und einer Diensthundestreife war auch die FF Marchtrenk mit zehn Mann an der Suche beteiligt.