Ukraine: Österreicher soll Drogen bestellt haben

Als der Österreicher die Sendung am 11. März in einer Postfiliale im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt abholen wollte, schlugen die Strafverfolger zu und beschlagnahmten die Tabletten. Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Wahl-Kiewers fanden sie zudem eine weitere Tablette sowie andere „Substanzen pflanzlichen Ursprungs“.