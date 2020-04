Die Meisterschaft in der 3. Liga ist beendet!

Aus, Schluss, vorbei! Die laufende Meisterschaft der 3. Liga ist ab heute Gesichte. Das hat das ÖFB-Präsidium in einer Video-Konferenz am Nachmittag bekanntgegeben. Somit gibt es in dieser Saison keinen Meister und keinen Absteiger. Die Meisterschaft 2020/21 soll, wenn es der Coronavirus zulässt, plangemäß starten. BFV-Präsident Gerhard Milletich stellte sich unseren Fragen.