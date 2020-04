Stickoxidwerte in Innsbruck stark gesunken

Luftschadstoffe verweilen sehr viel kürzer in der Atmosphäre als das langlebige Kohlendioxid. Sinken die Emissionen zum Beispiel durch den Rückgang des Verkehrs, gehe auch die Konzentration der Schadstoffe in der Luft sehr rasch zurück. „Die tageszeitlichen Verläufe der Stickstoffdioxid-Konzentration am Boden und in der gesamten Talatmosphäre rund um Innsbruck zeigen in der zweiten März-Hälfte eine deutliche Reduktion, die über die natürlich zu erwartende Variabilität durch das Wetter hinausgeht“, erläuterte der Atmosphärenforscher Thomas Karl.