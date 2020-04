Nein, Netflix ist auch in der Krise nicht gratis!

Wer genau hinsieht, erkennt den Fake

Dass es sich nicht um eine offizielle Nachricht von Netflix handelt, erkennt man unter anderem daran, dass die SMS in holprigem Deutsch verfasst ist. Außerdem gelangt man beim Klick auf den Link nicht auf eine offizielle Netflix-Seite, sondern - in der Adresszeile des Browsers zu erkennen - auf eine Website namens statusupdate.top, das Wort „Netflix“ ist in der Internetadresse nur zum Schein enthalten.